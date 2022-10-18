(كونا) – أعلنت بلدية الكويت تخصيص ثلاثة مواقع جديدة بصفة مؤقتة للتخييم الربيعي لموسم 2022/2023 الذي سيبدأ في الفترة من 15 نوفمبر المقبل حتى 15 مارس 2023.

وقال نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي حولي والأحمدي فهد الشتيلي في بيان صحفي عقب اجتماع لجنة دراسة وتحديث المواقع المخصصة بصفة مؤقتة للتخييم الربيعي إنه سيتم اعتماد الأحكام والشروط المتبعة في الموسم قريبا.

وأضاف الشتيلي أن اللجنة تواصل تنسيقها مع الجهات المعنية بهدف التحضير والتجهيز وتوفير سبل الراحة لرواد البر لقرب موسم التخييم الربيعي كما استعرضت الضوابط والاشتراطات والإجراءات الخاصة بتراخيص المخيمات.

ودعا إلى التقيد بعدم إقامة أي مخيم قبل فتح باب الترخيص الذي سيتم الإعلان عنه وفي غير المواقع المحددة للتخييم من قبل اللجنة تجنبا للازالة من قبل الفرق الميدانية التي تم تشكيلها على مستوى المحافظات لمسح كافه المواقع وتجهيزها وتنظيفها.