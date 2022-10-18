اقتصاد

بورصة الكويت تتجاوب ارتفاعاً مع حالة التفاؤل بافتتاح مجلس الأمة 

منذ 4 ساعات
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(كونا) — تجاوبت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الثلاثاء مع حالة التفاؤل بافتتاح الفصل التشريعي ال17 لمجلس الأمة وبتشكيل الحكومة الجديدة ليرتفع مؤشرها العام 6ر93 نقطة ليبلغ مستوى 37ر7039 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 3ر1 في المئة.

 

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 9ر57 نقطة ليبلغ مستوى 99ر5291 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1 في المئة.
 
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 7ر102 نقطة ليبلغ مستوى 80ر7870 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 3ر1 في المئة.
 
وفي موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 3ر78 نقطة ليبلغ مستوى 28ر5470 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 4ر1 في المئة.

منذ 4 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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