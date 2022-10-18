تونس تدعم قرار السعودية و«أوبك+» حول خفض إنتاج النفط

(كونا) – أعربت تونس اليوم الثلاثاء عن دعمها للقرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية ومجموعة اوبك بلس بخفض انتاج النفط ورأت أنه وجيه ومرتبط بتوازنات العرض والطلب التي تفرضها السوق العالمية.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان انه تبعا لما أثاره قرار مجموعة أوبك بلس من ردود فعل ومواقف متباينة بشأن خفض انتاج النفط بداية من نوفمبر المقبل فإن موقف المملكة العربية السعودية من هذا القرار الذي اتخذ بإجماع كافة دول المجموعة وجيها من منطلق طبيعته التقنية البحتة وارتباطه بتوازنات العرض والطلب التي تفرضها السوق العالمية.

واضافت ان السوق العالمية تشهد عدم استقرار قد يكون له تداعيات على الدول المنتجة والمصدرة والمستهلكة للنفط على حد سواء.

وكانت مجموعة اوبك بلس التي تضم اعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط «اوبك» ومنتجين من خارجها ابرزهم روسيا قررت خلال اجتماع بفيينا في الخامس من اكتوبر الجاري خفض الانتاج بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من الاول من نوفمبر المقبل.