حدث تاريخي غير مسبوق.. الحكومة لم تشارك بانتخابات مناصب مجلس الأمة

• لم تتدخل لمصلحة أحد على حساب آخر ليكون المجلس سيد قراراته

• في حدث تاريخي غير مسبوق التزاماً بمضامين النطق السامي

(كونا) – في حدث تاريخي غير مسبوق لم تشارك الحكومة في انتخابات مناصب المجلس وتشكيل لجانه البرلمانية في جلسة مجلس الأمة العادية الأولى من الفصل التشريعي ال17 اليوم الثلاثاء وذلك التزاما بمضامين النطق السامي.

وقد غادرت الحكومة قاعة مجلس الأمة قبيل النظر في بنود انتخاب رئيس المجلس ونائبه وأمين السر والمراقب وكذلك أعضاء اللجان البرلمانية.

وكان سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قال في النطق السامي “استكمالا للوعد الذي قطعناه على أنفسنا أيضا فإن الحكومة سوف تقوم هي الأخرى بأداء دورها التاريخي غير المسبوق داخل مجلس الأمة أثناء عملية اختيار رئيس المجلس واختيار أعضاء لجانه المختلفة فلن تتدخل الحكومة في هذا الاختيار لمصلحة أحد على حساب أحد ولن تقف مع طرف ضد طرف ليكون المجلس سيد قراراته”.

وتنص المادة (80) من الدستور على أن “يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب.

ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم.”.