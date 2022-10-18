رئيسة وزراء بريطانيا: أعتذر عن الأخطاء السابقة.. ولن أتنحى عن منصبي

اعتذرت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، عن أخطاء في برنامجها تسببت في تراجع ثقة المستثمرين، لكنها شددت على عدم نيتها التنحي عن منصبها.

وقالت «تراس» في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «أريد أن أتحمل المسؤولية وأقول إنني أعتذر عن الأخطاء التي تم ارتكابها».

وأضافت: «أردت أن أتخذ قرارات لمساعدة المواطنين على تحمّل فواتير الطاقة وللتعامل مع أزمة الضرائب المرتفعة، لكننا ذهبنا بعيدًا وبسرعة كبيرة».

وكان وزير المالية جيرمي هانت، قد أعلن تخلي الحكومة البريطانية عن معظم بنود خطط دعم الاقتصاد، بعد تقلبات حادة في الأسواق المالية بفعل القلق حيال استدامة الديون وتسارع التضخم، حيث تم إلغاء خطط لخفض الضرائب على الشركات وبرامج دعم الطاقة.

وشددت «تراس» على أنها ستقود حزب المحافظين في الانتخابات المقبلة، مشيرة إلى أنها ستواصل عملها لأنه تم انتخابها من أجل خدمة البلاد.