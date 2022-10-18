رئيس مجموعة «الصداقة البرلمانية العربية – الألمانية» يشيد بدور الكويت في إرساء السلام

(كونا) – أشاد رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية العربية – الألمانية كريستوف بلوس بدور دولة الكويت في إرساء السلام عالميا.

وذكرت سفارة دولة الكويت لدى المانيا في بيان أن ذلك جاء في لقاء بين المسؤول الألماني وأعضاء المجموعة البرلمانية المختصة من جهة والسفير الكويتي في برلين نجيب البدر من جهة أخرى.

ونقل البيان عن بلوس القول ان دولة الكويت شريك يعتمد عليه في ارساء السلام ونزع فتيل النزاعات عالميا مؤكدا الحرص على تعزيز علاقات التعاون الثنائي.

من جهته قال السفير البدر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان الاجتماع كان مثمرا وبناء وجاء في ظل العلاقات المتميزة بين الكويت وألمانيا لافتا الى عمق العلاقات التاريخية مع ألمانيا والحرص على تعزيزها.