سمو نائب الأمير يتلقى اتصالاً من ولي العهد السعودي 

(كونا) – ‏تلقى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مساء اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية أشاد خلاله بالانتخابات البرلمانية التي شهدتها الكويت مؤخرا وتقدم بالتهنئة بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة وافتتاح دور الانعقاد لمجلس الأمة صباح اليوم الثلاثاء.

من جانبه أعرب سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد عن خالص الشكر لهذا التواصل الأخوي معبرا عن اعتزازه بما يربط البلدين الشقيقين من علاقات تاريخية راسخة وأسرتي الحكم من وشائج وترابط منوها سموه بما تشهده المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من إنجازات كبيرة ومشهودة في كافة المجالات متمنيا سموه للمملكة العربية السعودية وشعبها العزيز المزيد من التقدم والسؤدد والازدهار.