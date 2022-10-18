«لافارج» الفرنسية تُغرَّم بـ778 مليون دولار لدعمها «داعش»

أعلنت شركة «لافارج» الفرنسية للإسمنت، ومجموعة «هولسيم» السويسرية ، الثلاثاء، أن «لافارج» ستسدّد غرامة 778 مليون دولار لوزارة العدل الأميركية، بعد اعترافها بالذنب في مساعدتها «مجموعات إرهابية»، منها تنظيم داعش، خلال الحرب في سوريا.

وصدر عن الشركتين بيان جاء فيه أن «لافارج» وشركتها الفرعية «لافارج للإسمنت سوريا» التي تمّ حلّها «وافقتا على الاعتراف بالذنب بتهمة التآمر لتقديم دعم مادي لمنظمات إرهابية أجنبية محددة في سوريا من أغسطس 2013 حتى أكتوبر 2014».

وفي نيويورك، أكد المدعي العام الفدرالي في بروكلين بريان بيرس في بيان الغرامة، معلناً أنه وسط حرب أهلية، أقدمت لافارج على خيار لا يمكن تصوره يقضي بوضع أموال بين أيدي تنظيم داعش، أحد التنظيمات الإرهابية الأكثر وحشية في العالم، من أجل أن تواصل بيع الإسمنت.

كما تواجه لافارج، التي صارت في عام 2015 جزءاً من شركة هولسيم المدرجة في سويسرا، اتهامات في باريس بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.

ووافقت «لافارج» على مصادرة 687 مليون دولار، ودفع غرامة قدرها 90 مليون دولار في إطار اعترافها بالذنب.