«الأرصاد»: طقس اليوم حار ورطب نسبياً نهاراً.. معتدل ليلاً

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس حار ورطب نسبياً، خلال ساعات النهار، والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 26 كم/ساعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة.

أما ليلاً، الطقس معتدل ورطب نسبياً، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة، وتظهر بعض السحب العالية.

وقالت إن حالة البحر نهاراً خفيف الموج بارتفاع 1 – 3 أقدام. وليلاً خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع 1 – 3 أقدام.

وأضافت أن درجات الحرارة المتوقعة 37 درجة للعظمى، و20 للصغرى.