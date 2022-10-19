محليات

«الأرصاد»: طقس اليوم حار ورطب نسبياً نهاراً.. معتدل ليلاً

منذ ساعتين
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توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس حار ورطب نسبياً، خلال ساعات النهار، والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 26 كم/ساعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة.

أما ليلاً، الطقس معتدل ورطب نسبياً، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة، وتظهر بعض السحب العالية.

وقالت إن حالة البحر نهاراً خفيف الموج بارتفاع 1 – 3 أقدام. وليلاً خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع 1 – 3 أقدام.

وأضافت أن درجات الحرارة المتوقعة 37 درجة للعظمى، و20 للصغرى.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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