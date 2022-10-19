الأمم المتحدة: 2022.. الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ عام 2006

وصفت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، العام الجاري 2022 بأنه الأكثر دموية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ عام 2006.

وقالت المنسقة الإنسانية بالوكالة للأرض الفلسطينية المحتلة في الأمم المتحدة لوشيا إلمي، في بيان وصل الأناضول نسخة منه: «تشكّل سنة 2022 الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ سنة 2006 على أساس المتوسط الشهري».

وأضافت: «قُتل ما لا يقل عن 105 فلسطينيين، من بينهم 26 طفلًا، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية بالضفة الغربية منذ بداية العام».

وأردفت المسؤولة الأممية: «ارتفع المتوسط الشهري لعدد الضحايا الفلسطينيين بما نسبته 57 بالمئة بالمقارنة مع السنة الماضية».

وأشارت إلى انه بالمقابل قتل فلسطينيون من الضفة الغربية عشرة مدنيين صهاينة، وثلاثة أجانب وأربعة جنود بجيش الاحلتلال في عام 2022».

وقالت: «منذ مطلع أكتوبر وحده قتلت القوات الإسرائيلية 15 فلسطينيًا، منهم 6 أطفال، خلال عمليات تفتيش واعتقال، أو تبادل إطلاق النار أو مواجهات بينها وبين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وذلك غالبًا عقب هجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية أو اقتحامها».