دوليات

الأمم المتحدة: 2022.. الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ عام 2006

منذ ساعة واحدة
0 1 دقيقة واحدة

وصفت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، العام الجاري 2022 بأنه الأكثر دموية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ عام 2006.
وقالت المنسقة الإنسانية بالوكالة للأرض الفلسطينية المحتلة في الأمم المتحدة  لوشيا إلمي، في بيان وصل الأناضول نسخة منه: «تشكّل سنة 2022 الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ سنة 2006 على أساس المتوسط الشهري».
وأضافت: «قُتل ما لا يقل عن 105 فلسطينيين، من بينهم 26 طفلًا، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية بالضفة الغربية منذ بداية العام».
وأردفت المسؤولة الأممية: «ارتفع المتوسط الشهري لعدد الضحايا الفلسطينيين بما نسبته 57 بالمئة بالمقارنة مع السنة الماضية».
وأشارت إلى انه بالمقابل قتل فلسطينيون من الضفة الغربية عشرة مدنيين صهاينة، وثلاثة أجانب وأربعة جنود بجيش الاحلتلال في عام 2022».
وقالت: «منذ مطلع أكتوبر وحده قتلت القوات الإسرائيلية 15 فلسطينيًا، منهم 6 أطفال، خلال عمليات تفتيش واعتقال، أو تبادل إطلاق النار أو مواجهات بينها وبين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وذلك غالبًا عقب هجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية أو اقتحامها».

منذ ساعة واحدة
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

رئيسي يتهم الولايات المتحدة بالعمل على زعزعة استقرار إيران

منذ 6 أيام

«ميدل إيست آي»: حرب أوكرانيا قلّلت أعداد الضحايا في سوريا

منذ 3 أسابيع

أب سوري يلقي بطفله في البحر بعد أن فارق الحياة عطشاً

سبتمبر 18, 2022

مقتل عنصرين من قوات الأمن الإيرانية على هامش الاحتجاجات

منذ أسبوع واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى