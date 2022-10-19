«الإطفاء»: العثور على جثة المفقود في البحر مقابل الجزيرة الخضراء

ذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام بأن فرق ادارة الإطفاء والانقاذ البحري وخفر السواحل عثرت على جثة المفقود في البحر مقابل الجزيرة الخضراء ، واوضحت الادارة بأن ادارة العمليات المركزية تلقت بلاغ ظهر اليوم الأربعاء يفيد عن سقوط شخص في البحر عندما كان يستغل دراجة مائية ، وقد هرعت الى الموقع زوارق مراكز السالمية والشويخ للإطفاء والانقاذ البحري وفرقة الغواصين وتساندهم زوارق خفر السواحل والطيران العمودي التابع للجيش الكويتي ووزارة الداخلية.

هذا ونقلت الجثة بواسطة زورق خفر السواحل الى مركز السالمية للإطفاء والانقاذ البحري تمهيدا لتسليمها الى جهة الاختصاص.