التاسع عشر من أكتوبر في ذاكرة تاريخ الكويت

(كونا) – التاسع عشر من أكتوبر..

1960 – أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر مرسوما بإصدار قانون النقد الكويتي الذي قرر أن يكون الدينار وحدة النقد الكويتي كما نص على إنشاء مجلس النقد الكويتي لتولي عملية إصدار الدينار.

1990 – أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر مرسوما بقانون قررت فيه حكومة الكويت فرض حمايتها على الأموال المملوكة لمواطنيها أو غيرهم من المقيمين على أرضها للحفاظ عليها لمصلحة أصحابها الشرعيين.

2002 – العراق يبدأ تسليم الكويت الأرشيف الوطني الكويتي الذي سرقه أثناء احتلاله لدولة الكويت عام 1990 إذ تسلمت الكويت 30 صندوقا مملوءة بالوثائق الكويتية المتعلقة بوزارة الداخلية.

2008 – الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات يدشن المرحلة الأولى من بوابة الكويت الإلكترونية بتعاون العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص إذ يمثل إطلاق البوابة لبنة أساسية تمهد الطريق لتطبيق منظومة الحكومة الإلكترونية بشكلها المتكامل الاندماجي.

2010 – صدور مرسوم أميري بإنشاء كلية للعمارة في جامعة الكويت للإشراف على تعليم عالي الجودة وتخريج معماريين ذوي كفاءة قادرين على إيجاد حلول مبتكرة وأفكار معمارية إبداعية.

2010 – صدور مرسوم أميري بإنشاء أكاديمية الكويت للفنون وتضم المعهد العالي للفنون المسرحية والمعهد العالي للفنون الموسيقية وأية معاهد فنية أخرى تنشأ مستقبلا.

2010 – افتتاح منشأة تنقية الغاز الطبيعي من الغازات الحمضية المصاحبة في حقل المناقيش غرب الكويت بقدرة إنتاجية بين 40 و60 مليون قدم قياسية مكعبة من الغاز يوميا.

2014 – الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع مع نيكاراغوا اتفاقية قرض بقيمة 30 مليون دولار لمشروع إعادة ترميم وتجهيز مستشفى تخصصي في منطقة (شاينادييغا).

الوفيات 2010 – الفنان غانم الصالح ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 68 عاما ويعتبر من أبرز وأشهر الفنانين في الكويت والخليج والوطن العربي وبرز في الأعمال الكوميدية والتراجيدية التلفزيونية والمسرحية وكان أحد الوجوه المتميزة في مسيرة الفن الكويتي.