الرئيس الأمريكي: 70 دولاراً لبرميل النفط.. سعر مناسب

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن إعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي مرهونة بعود سعر برميل النفط إلى 70 دولاراً.

وقال بايدن في كلمته حول أزمة الطاقة، اليوم الأربعاء، أن 70 دولاراً لبرميل النفط سعر مناسب، مؤكداً أن شركات النفط حققت أرباحا لم تحققها منذ 17 عاما.

وأعلن عن استثمار 96 مليار دولار في مجال الطاقة النظيفة، مضيفاً «سأعمل ما بوسعي لتخفيض أسعار البنزين في أميركا».

وتابع «قررت ضخ 15 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي في ديسمبر، وسنحتاج إلى زيادة إنتاجنا من النفط دون تأخير، وسنزيد الاستثمارات في مجال التنقيب عن النفط».