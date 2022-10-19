السعودية ترحب بإعلان أستراليا إلغاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمة للاحتلال الإسرائيلي

(كونا) – رحبت وزارة الخارجية السعودية اليوم الأربعاء بإعلان الحكومة الأسترالية إلغاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.

وأعربت الخارجية السعودية في بيان عن تطلع المملكة إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف المملكة الثابت تجاه الشعب الفلسطيني ووقوفها الدائم إلى جانبه ودعم خياراته.

وكانت أستراليا قد تراجعت أمس الثلاثاء عن قرار اتخذته قبل أربع سنوات بالاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل واكدت على لسان وزيرة الخارجية بيني وونغ على وجوب حل القضية الفلسطينية في إطار محادثات سلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين وكذلك التزامها بمبدأ حل الدولتين.