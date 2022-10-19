«العمل الدولية»: الكويت داعم مستمر لأعمال المنظمة

(كونا) – أعرب المدير العام لمنظمة العمل الدولية غيلبرت هونغبو اليوم الأربعاء عن الشكر للكويت على دعمها المستمر لأعمال المنظمة لاسيما مشاريعها في الدول العربية ومن أبرزها دعم البرنامج المتعلق بالتشغيل في الأراضي الفلسطينية.

وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين لـ«كونا» ان ذلك جاء خلال لقائه بهونغبو بعد تعيينه مديرا جديدا للمنظمة.

وأضاف الهين أنه أكد خلال اللقاء ان القيادة في دولة الكويت وعلى رأسها سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لن تألوا جهدا للتعاون الإيجابي مع المجتمع الدولي في كل ما يمكن القيام به للحفاظ على حقوق العمالة وذلك انطلاقا من إيمانها العميق بحقوق الإنسان.

واكد أن الكويت حريصة على تطوير العلاقات المتميزة مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى الموجودة في جنيف بما ينسجم ما سياسة دولة الكويت الخارجية.

وأوضح ان الكويت تثمن الدور الذي تقوم به منظمات الأمم المتحدة على اختلافها في العديد من الملفات ذات الأهمية الفائقة مثل الصحة والهجرة واللجوء والعمل فضلا عن القضايا الإنسانية وتلك المتعلقة بحقوق العمال والتجارة الدولية.