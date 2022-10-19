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الكويت ترحّب بإعلان أستراليا إلغاء الاعتراف بالقدس ‏عاصمة مزعومة للاحتلال

منذ ساعة واحدة
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(كونا) – ‏أعربت وزارة الخارجية في بيان صحفي، عن ترحيب دولة الكويت بإعلان أستراليا إلغاء اعتراف حكومتها السابقة بالقدس ‏الغربية عاصمة مزعومة للاحتلال الإسرائيلي.

وقالت «الخارجية» إن هذا القرار سيشكّل دعماً للمساعي الدولية وتمسكاً بالقانون الدولي وقرارت الأمم المتحدة ذات الصلة ورافداً لتحقيق السلام العادل والشامل، داعية الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة مزعومة للاحتلال الإسرائيلي إلى اتخاذ مثل هذه الخطوة بالتراجع عن قرارها المخالف للشرعية الدولية.

وشددت على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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