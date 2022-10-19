كوريا الشمالية تقصف منطقة «الحد من التوتّرات» في شبه الجزيرة الكورية

أطلقت كوريا الشمالية قذائف مدفعية على منطقة عازلة مع كوريا الجنوبية مصممة للحد من التوترات في شبه الجزيرة الكورية، حسبما ذكرت هيئة الأركان المشتركة اليوم الأربعاء.

وأطلقت كوريا الشمالية حوالي 100 طلقة مدفعية في البحر الأصفر من حوالي الساعة 10 مساءً يوم الثلاثاء و150 جولة أخرى في البحر الشرقي من الساعة 11 مساءً، وفقًا لهيئة الأركان المشتركة.

وسقطت قذائف المدفعية في المناطق العازلة الشرقية والغربية شمال خط الحدود الشمالي، المنشأ بموجب اتفاقية 2018 بين الكوريتين بشأن خفض التوتر العسكري.

وقالت الهيئة في بيان، إن إطلاق قذائف المدفعية على المناطق العازلة الشرقية والغربية يعد انتهاكًا واضحًا لاتفاق 19 سبتمبر العسكري، ونحث كوريا الشمالية بشدة على وقف أعمالها فورا لأن استفزازاتها المستمرة من شأنها أن تقوض السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية و المجتمع الدولي.

وأدان متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الاستفزاز الأخير لكوريا الشمالية.

وقال فيدانت باتيل، النائب الأول للمتحدث باسم الوزارة في إحاطة صحفية يومية، «مرة أخرى، نشهد هذا يحدث على مدار هذا الأسبوع. نحن على علم بهذه التقارير، وندعو كوريا الشمالية إلى وقف جميع الأعمال الاستفزازية والتهديدية».

ويأتي الحادث الأخير بعد أربعة أيام من إطلاق كوريا الشمالية مئات القذائف المدفعية على المناطق العسكرية العازلة يوم الجمعة.

وأجرت بيونغ يانغ أيضا ثماني جولات من تجارب الصواريخ الباليستية منذ أواخر الشهر الماضي.

ودعا باتيل بيونغ يانغ إلى الدخول في حوار، قائلاً «إننا نواصل الإيمان والانفتاح على الحوار دون شروط مسبقة مع كوريا الشمالية، وهو ما يتصل بهدفنا النهائي هنا، وهو نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل».