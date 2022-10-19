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لجنة التقييس الخليجية تعتمد 38 مشروع لائحة فنية خليجية

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(كونا) – اعتمدت اللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعها الرابع اليوم الأربعاء 38 مشروع لائحة فنية خليجية في مختلف مجالات التقييس.
وقد ترأس اجتماع اللجنة وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف السعودي ماجد القصبي حيث أكد في كلمته أهمية أنشطة التقييس في تعزيز التكامل والتعاون بين دول المجلس بما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتسهيل حركة التجارة البينية وممارسة الأعمال.
وأعرب عن أمله أن تساهم جهود هيئة التقييس وأجهزة التقييس بدول المجلس في تحقيق البنية التحتية للجودة وحماية المستهلك الخليجي.
وأطلعت اللجنة الوزارية خلال الاجتماع على عرض مرئي قدمه رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون حول أنشطة الهيئة وإنجازاتها المتحققة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2021 وحتى سبتمبر 2022 في مجالات المواصفات والمقاييس والمطابقة وبناء القدرات الفنية وتعزيز العلاقات الإقليمية والدولية ونقل المعرفة وتبادل الخبرات مع كافة الأطراف المعنية بأنشطة التقييس.
وقد ترأس وفد دولة الكويت المشارك وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف محمد العنزي بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليجي الدكتور نايف الحجرف ووزير الصناعة والتجارة اليمني محمد الأشول ورئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون سعود الخصيبي.

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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