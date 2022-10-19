مسلم البراك: نحن على ثقة أن الكويت مقبلة على كل خير

أعلن النائب السابق مسلم البراك التشرف بمقابلة سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وتقديم الشكر الجزيل لسمو أمير البلاد على العفو الكريم .

وقال البراك عبر حسابه في موقع تويتر «تشرفنا بمقابلة سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ،وتقدمنا بالشكر الجزيل لسمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه على العفو الكريم مقدرين لسموه رحابة صدره في جميع القضايا التي عرضناها على سموه ونحن على ثقة أن الكويت مقبله على كل خير».

وأعلن النواب السابقون مسلم البراك ومبارك الوعلان ود.جمعان الحربش وسالم النملان وخالد الطاحوس والناشطان محمد البليهيس وناصر الرداس عن تشرفهم بلقاء سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الاحمد وتقديم الشكر لسمو الأمير على العفو الكريم .