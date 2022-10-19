معهد البترول: هبوط مخزونات النفط الأميركية 1.3 مليون برميل

قال معهد البترول الأميركي إن مخزونات النفط الخام تراجعت 1.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع عشر من أكتوبر الجاري.

وبحسب التقرير الأسبوعي للمعهد الأميركي، انخفضت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار 2.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي، كما هبط مخزون المقطرات 1.1 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بارتفاع مخزون الخام بمقدار 2.5 مليون برميل.

وانخفضت أسعار النفط عند تسوية تعاملات الثلاثاء، حيث هبطت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 1.7% لتسجل 90.03 دولار للبرميل، كما هبط خام غرب تكساس الأمريكي تسليم نوفمبر بنحو 3.1% عند 82.82 دولار للبرميل.