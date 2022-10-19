وزيرة الشؤون: دعم حقوق المرأة والطفولة خلال الحقيبة الجديدة

(كونا) – أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، الحرص على متابعة احتياجات القطاعات واستكمال النواقص بما يدعم المسؤولية الاجتماعية وحقوق المشمولين بخدمات الرعاية الاجتماعية والأسرية.

جاء ذلك في تصريح صحفي للوزيرة البغلي على هامش جولة ميدانية قامت بها اليوم الأربعاء، على قطاعات الوزارة رافقها فيها وكيل وزارة الشؤون بالتكليف مسلم السبيعي وعدد من مدراء القطاعات.

وشددت البغلي على ضرورة دعم كافة الاحتياجات التي تتطلع لها الدور الإيوائية سواء ادارة المعاقين أو الأحداث او الحضانة العائلية.

ولفتت البغلي إلى أنها ستعمل على دعم حقوق المرأة والطفولة من خلال الحقيبة الجديدة إذ سيتم خلال الفترة المقبلة اعلان استراتيجية العمل فيها بما يمكنهم من تحقيق طموحاتهم سواء كانت تشريعات أو حتى خطوات ميدانية واحتياجات مجتمعية تحقق التقدم في هذا المجال لهم وللبلاد اقليميا ودوليا.

وأوضحت أن تطوير العمل يبدأ من الالتزام بالتعليمات والتوجهيات السامية من القيادة السياسية اضافة إلى ملاحظات مجلس الوزراء بشأن الرقي بالعمل والوصول إلى تطوير الخدمات التي يحتاجها المواطنين والتي تحرص أن تقدمها «الشؤون» في مجال المساعدات الأسرية والإجتماعية والدور الإيوائية.

وأوصت البغلي في اجتماع تنسيقي مع القياديين بالوزارة على العمل يدا بيد نحو الارتقاء في مستوى الأداء وتطبيق نظام الحوكمة والسعي لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين للتسهيل عليهم بما يشمل قطاع التعاون وقطاع الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام وتسريع وتيرة تنفيذ مشاريع الوزارة ضمن رؤية «كويت جديدة 2035».