دوليات

وزير الصحة اللبناني: السلطات تحاول حصر الكوليرا ومنع انتشارها

منذ 33 دقيقة
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أكد وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، الأربعاء،  أن السلطات تحاول حصر الكوليرا ومنع مزيد انتشارها، وأن قسما كبيرا من مصابي الكوليرا لا يظهرون أعراضا، وهو ما يزيد من انتشار المرض، وفقاً لـ«الحرة».
وقال إنه إذا ارتفع عدد الإصابات بالكوليرا، وتخطى طاقة استيعاب المستشفيات، فيسكون ذلك تحديا جديا.
وأضاف «طلبنا من منظمة الصحة العالمية مساعدتنا في توفير اللقاحات ضد الكوليرا».
وأوضح أن هناك نقصاً في لقاحات الكوليرا المتوفرة عالميا، ما دفع منظمة الصحة االعالمية إلى تخفيض عدد الجرعات من جرعتين إلى جرعة واحدة.

منذ 33 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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