«الأرصاد»: طقس اليوم حار ورطب نسبياً نهاراً.. معتدل ورطب ليلاً

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس حار ورطب نسبياً على المناطق الساحلية، خلال ساعات النهار، والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة.

وليلاً الطقس معتدل ورطب نسبياً خاصة على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة، مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق.

وقالت إن حالة البحر، خفيف إلى معتدل الموج، نهاراً، بارتفاع 1 – 4 أقدام. وليلاً خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع 1 – 3 أقدام.

وأضافت أن درجات الحرارة المتوقعة 37 درجة للعظمى، و20 للصغرى.