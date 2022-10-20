«الأهلي الكويتي» يحقق 27.4 مليون دينار أرباحاً صافية في تسعة أشهر

(كونا) – أعلن البنك الأهلي الكويتي تحقيقه 27.4 مليون دينار كويتي (نحو 83 مليون دولار أميركي) أرباحاً صافية في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنمو نسبته 30.6 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال البنك في إفصاح منشور على موقع بورصة الكويت الإلكتروني اليوم الخميس، إن ربحية السهم بلغت 12 فلساً في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنمو نسبته 50.0 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأسس البنك عام 1967 وأدرج في بورصة الكويت عام 1984 ويبلغ رأسماله المصرح به 5ر178 مليون دينار (نحو 541 مليون دولار) ويقدم الخدمات المصرفية والمالية.