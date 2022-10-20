«الداخلية»: ضبط شخصين بحوزتهما «كوكتيل» مخدرات

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن جهود قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أسفرت عن ضبط شخصين وبحوزتهما حوالي 2 كيلو ونصف من مادة الحشيش، وكيلو من مادة الكيميكال، وربـع كيلو من مادة الشبو، وكمية من أقراص اللاريكا، وعدد 2 ميزان إلكتروني حساس.

وقالت إنه بمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهما اعترفا بأن المضبوطات تخصهما بقصد الاتجار، وعليه تم إحالتهم والمضبوطات إلى نيابة المخدرات والخمور لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

وأكدت الإدارة استمرار الحملات الأمنية لقطاع الأمن الجنائي والقطاعات الميدانية على تجار ومروجي المواد المخدرة، لضبط كل من تسول له نفسه في جلب والإتجار بالمواد المخدرة وحماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة.

وختمت أن الضبطية جاءت في ظل المتابعة المستمرة للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، والحرص على تكثيف الحملات الأمنية لملاحقة مهربي وتجار المواد المخدرة وتجفيف منابعها حماية للمجتمع.