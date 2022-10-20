«الداخلية»: فرض رسوم 9 دنانير على سمات الدخول لـ«المصريين»

أصدر مدير إدارة جوازات المطار العميد بدر الشايع تعميماً لمساعدي المدير ورؤساء الأقسام للتنبيه على جميع العاملين من ضباط وعسكريين ومدنيين أنه «تقرر أن يتم تحصيل رسم وقدره 9 دنانير، عند إصدار أي نوع من أنواع سمات الدخول للأشخاص المنتمين للجنسية المصرية».

وأضاف أنه «يجب على العاملين تحصيل رسم 9 دنانير نظير إصدار أي نوع من سمات الدخول للمنتمين للجنسية المصرية».

وشدد على الجميع بضرورة العلم بهذا التعميم والعمل على تنفيذه بكل دقة، ومن يخالف تلك التعليمات يعرّض نفسه للمساءلة القانونية والمحاسبة».

ويشمل القرار جميع أنواع الزيارات سواء السياحية أو العائلية، تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.