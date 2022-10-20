محليات

«الداخلية»: فرض رسوم 9 دنانير على سمات الدخول لـ«المصريين»

منذ 3 ساعات
0 1 أقل من دقيقة

أصدر مدير إدارة جوازات المطار العميد بدر الشايع تعميماً لمساعدي المدير ورؤساء الأقسام للتنبيه على جميع العاملين من ضباط وعسكريين ومدنيين أنه «تقرر أن يتم تحصيل رسم وقدره 9 دنانير، عند إصدار أي نوع من أنواع سمات الدخول للأشخاص المنتمين للجنسية المصرية».
وأضاف أنه «يجب على العاملين تحصيل رسم 9 دنانير نظير إصدار أي نوع من سمات الدخول للمنتمين للجنسية المصرية».
وشدد على الجميع بضرورة العلم بهذا التعميم والعمل على تنفيذه بكل دقة، ومن يخالف تلك التعليمات يعرّض نفسه للمساءلة القانونية والمحاسبة».
ويشمل القرار جميع أنواع الزيارات سواء السياحية أو العائلية، تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

منذ 3 ساعات
0 1 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

سمو رئيس الوزراء يتوجه لمدينة جدة في زيارة رسمية قصيرة إلى السعودية 

سبتمبر 13, 2022

«الأرصاد»: طقس اليوم حار نهاراً ورطب نسبياً.. والعظمى 42 درجة

منذ 4 أسابيع

تشكيل عصابي مكون من 3 تجار مخدرات في قبضة «الداخلية»

منذ أسبوع واحد

الديوان الأميري ينعى الشيخ سعود فاضل الصباح

سبتمبر 18, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى