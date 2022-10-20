«الداخلية»: 10448 مخالفة خروج أصوات مزعجة من المركبات

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه ضمن جهود قطاعات وزارة الداخلية في ضبط مخالفي قواعد وقوانين المرور، سجل قطاع الأمن العام وقطاع المرور والعمليات ممثلاً في الإدارة العامة لشرطة النجدة والإدارة العامة للمرور 10448 مخالفة خروج أصوات مزعجة من المركبات، خلال الثلاثة أشهر الماضية من العام الحالي.

وأكدت الإدارة استمرار الحملات الأمنية والمرورية على كافة انحاء البلاد، لضبط الخارجين عن القانون ومخالفي قانون المرور ورصد وتتبع المركبات التي تصدر أصواتاً مزعجة، داعية إلى الاتصال على هاتف الطوارئ (112) أو التواصل مع واتساب المرور على الرقم (99324092) عند رصد أي سلوكيات سلبية على الطرق، مهيبة بالجميع الالتزام بقانون وقواعد المرور والتعاون مع رجال الشرطة حفاظاً على سلامتهم.