اقتصاد

الدولار الأميركي يرتفع أمام الدينار.. واليورو ينخفض

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(كونا) – ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الخميس بنسبة 0.11 في المئة، إلى مستوى 0.310 دينار، في حين انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 0.63 في المئة إلى مستوى 0.303 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الأربعاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني، إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 0.86 في المئة إلى مستوى 0.347، والفرنك السويسري بنسبة 0.89 في المئة إلى مستوى 0.308، دينار في حين استقر الين الياباني عند مستوى 0.002.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم، ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. 

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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