الصقعبي ومجموعة نواب يقترحون إحالة الاقتراحات النيابية إلى اللجان المختصة مباشرة

• أكد انتفاء الحاجة في إحالة المقترحات النيابية إلى اللجنة التشريعية

• اللجنة التشريعية اليوم في أيدٍ أمينة.. لكن لا نضمن المستقبل

• المقترح يتضمن تعديل اللائحة الداخلية وتحديداً «المادة 98»

تقدم النائب عبدالعزيز الصقعبي ومجموعة من النواب باقتراح لتعديل قانون اللائحة الداخلية وتحديدا المادة 98 ، بحيث تحال كل المقترحات والقوانين المقدمة من النواب إلى اللجان المختصة مباشرة وتكون هي اللجان المعنية بدراسة الجوانب الفنية والقانونية لهذه المقترحات حتى لا تتعطل مصالح الناس .

واوضح الصقعبي أن الحاجة انتفت في مسألة إحالة المقترحات المقدمة من النواب إلى اللجنة التشريعية أولا لإبداء الرأي وثم تحويلها إلى اللجان المختصة .

وقال الصقعبي، إنه مع كل انتخابات نيابية يتقدم المرشحون بمجموعة من الوعود الانتخابية للمواطنين مثل تعديل قانون الانتخاب، وتعديل قوانين مقيدة للحريات، لكن النواب يصطدمون بما يسمى (مقبرة التشريعات والقوانين) التي صنعتها اللائحة الداخلية بما يسمى اللجنة التشريعية.

وأضاف أن هذه اللائحة التي صدرت عام 1963 نصت بشكل واضح في المادة 97 على أن كل القوانين المقدمة من النواب يجب أن تمر على اللجنة التشريعية أولا حتى تدرس من الجانب القانوني والدستوري وثم تحول للجان المختصة ، مبيناً أنه في عام 1963 كانت الخبرات القانونية محدودة، لكن اليوم يوجد نواب يمتلكون ثقافة قانونية عالية ولديهم فرق قانونية متمكنة في الجانب الدستوري والقانوني .

وأشار إلى أن اللجنة التشريعية اليوم في أيدٍ أمينة لكن لا نضمن المستقبل .