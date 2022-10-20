الكويت تستعد لإطلاق «ونتر وندرلاند الكويت» في حديقة الشعب مطلع ديسمبر المقبل

• الحدث الترفيهي سيضم 28 لعبة لجميع الفئات ومسرحاً يتسع لـ1200 شخص

• المشروع يعد فرصة اقتصادية ذات أثر إيجابي على الكثير من القطاعات الحيوية

• النظر حالياً في مواقع أخرى لتجهيزها للموسم المقبل على مساحة أكبر

قالت شركة المشروعات السياحية إن الكويت تستعد لإطلاق النسخة الأولى من فعاليات «ونتر وندرلاند الكويت» في شتاء 2022 ابتداءً من الأول من ديسمبر المقبل.

وأوضحت أن الحدث الترفيهي سيضم 28 لعبة لجميع الفئات العمرية منها ألعاب الإثارة والأطفال والألعاب العائلية، كما يصحب الألعاب العديد من الأنشطة الترفيهية طوال فترة التشغيل ومسرحاً يتسع لـ1200 شخص للعروض الترفيهية والعائلية.

وذكرت شركة المشروعات السياحية أن موقع حديقة الشعب يعتبر من المواقع المهمة للشركة، وأنه غير مستغل حالياً، منوهة إلى اختياره كبداية لتنفيذ «ونتر وندرلاند الكويت» هذا العام كونه يتمتع بتوافر البنى التحتية اللازمة لمثل هذا الحد، إضافة إلى الرغبة باستغلال موسم الشتاء هذا العام بشكل سريع وفعّال إلى أن يتم تحقيق الهدف الأساسي بتجهيز موقع بمساحة ضخمة تستوعب الطلب المحلي وزوار البلد.

وعن اختيار الموقع قال رئيس مجلس إدارة «المشروعات السياحية» المهندس محمد السقاف أن حديقة الشعب تعتبر الموقع الأكثر جاهزية لاحتضان فعالية «ونتر وندرلاند الكويت» لهذا العام، وأنها تعتبر البداية وانطلاقة للنسخة الأولى من الفعالية.

ويأتي هذا بعد التوجيهات السامية بالإسراع بإنجاز المشاريع التنموية والترفيهية التي تعود بالمنفعة للشعب وحرص لجنة المشروعات الكبرى من خلال تكليف وزير المالية بتوفير مرفق ترفيهي بالسرعة الممكنة ليكون جاهزاً في شتاء 2022.

وأكد السقاف أن «ونتر وندرلاند الكويت» هو نتيجة العمل المثمر الذي قام فيه الفريق المكلف من وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، والذي يضم كلاً من فاضل الدوسري ونورة القبندي، حيث قام الفريق خلال فترة وجيزة بدأت منذ أغسطس الماضي بإيجاد أفضل السبل لإنشاء مرفق ترفيهي والاستعانة بشركة عالمية متخصصة بالترفيه لإطلاق النسخة الأولى من هذا المشروع، والذي ينفذ بطريقة المسار السريع بالتعاون مع «المشروعات السياحية» والجهات المختصة.

وبين أنه عند الانتهاء من المشروع سيكون سابقة في تنفيذ المشاريع الترفيهية، إذ إن مدة إنجاز المشروع تقل عن 4 أشهر، وهي دليل على التوجه الجاد في الاعتناء بقطاع الترفيه، مضيفاً أن «المشروعات السياحية» والفريق المكلف من وزارة المالية استعانوا بأفضل الخبرات الأجنبية المختصة بتشغيل مثل هذه الفعاليات، بهدف نقل هذه الخبرات للشباب الكويتي والسوق المحلي، حيث سيتم إشراك الشباب في عملية التشغيل اليومي.

ونوه إلى أن المشروع يعد فرصة اقتصادية ذات أثر إيجابي على الكثير من القطاعات الحيوية في الدولة، علما بأنه يتم النظر حالياً في مواقع أخرى لتجهيزها للموسم المقبل 2023، والمتوقع أن يكون على مساحة أكبر بكثير وسيضم عدد أكبر من الألعاب والفعاليات الترفيهية.