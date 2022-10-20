«الناتو»: جميع المؤشرات تؤكد أن إيران تزود روسيا بطائرات «بدون طيار»

(كونا) – قال الامين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس شتولتنبرغ اليوم الخميس ان جميع المؤشرات تدل على ان ايران تمد روسيا بطائرات بدون طيار داعيا طهران الى وقف تقديم الدعم الى موسكو.

وذكر شتولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون “اننا نراقب الوضع عن كثب بشأن ما تفعله إيران حول ما يتعلق بتقديم أي دعم لروسيا” داعيا طهران الى عدم توفير صواريخ او طائرات بدون طيار لموسكو.

وأضاف ان توفير ايران لاي صواريخ الى موسكو “يعتبر انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الامن الدولي” مبينا ان “كل ما يمكنني قوله هو ان كل المؤشرات تدل على تزويد إيران لروسيا بهذه الطائرات بدون طيار”.

ودعا الامين العام للحلف جميع الدول الى عدم دعم روسيا في “حربها غير القانونية ضد أوكرانيا” لافتا الى ان روسيا قامت “بخطأ كبير هو غزو أوكرانيا”.