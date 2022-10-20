اقتصاد

بنك «برقان» يحقق 41.2 مليون دينار أرباحاً صافية في تسعة أشهر

منذ 17 دقيقة
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(كونا) – أعلن بنك برقان تحقيقه 41.2 مليون دينار كويتي (نحو 124.8 مليون دولار أميركي) أرباحاً صافية في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنمو نسبته 2 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال البنك في إفصاح منشور على موقع بورصة الكويت الإلكتروني اليوم الخميس إن ربحية السهم بلغت 10 فلوس في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي متراجعة بنسبة 21 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأسس البنك عام 1975 وأدرج في بورصة الكويت عام 1984 ويبلغ رأسماله المصرح به 400 مليون دينار (نحو 1.2 مليار دولار) ويقوك بكافة الأعمال المصرفية.

منذ 17 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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