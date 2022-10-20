د.غانم الحجيلان لـ«»: زيادة الأعراض التنفسية في الكويت ترتبط بكورونا والانفلونزا 

• الاختلاف بين أعراض الانفلونزا و الكورونا بسيط جداً ولا يمكن تمييزهما إلا بالـ«pcr»

• ارتفاع معدل انتقال الأمراض الفيروسية يأتي مع عودة حركة السفر إلى حالتها الطبيعية

• تطعيمات الشتاء مهمة لكبار السن وذوي الأمراض المزمنة والنساء اللاتي يخططن للحمل

() – أكد استشاري الأمراض المعدية والباطنية د.غانم الحجيلان أن زيادة ظهور الأعراض التنفسية مع بدايات موسم الأمراض الفيروسية الحالي وزيادة حالات المراجعة لمراكز الرعاية الصحية الأولية وأقسام الطوارئ في المستشفيات ترتبط بانتشار الإصابات بفيروس كورونا والانفلونزا بين المواطنين والمقيمين .

وأوضح الحجيلان في تصريح لـ«» أن ارتفاع معدل انتقال الأمراض الفيروسية يأتي مع عودة حركة السفر إلى حالتها الطبيعية بعد أكثر من عامين على جائحة كورونا ، مبيناً أن إمكانية انتقال الانفلونزا تراجعت خلال جائحة كورونا نتيجة حرص الناس والتزامهم بالعادات الصحية والوقائية وتوقف حركة السفر .

وأضاف أن أبرز الأعراض المنتشرة حالياً والمرتبطة بمرض الانفلونزا أو بعض الإصابات المرتبطة بكورونا تتمثل في الشعور بالانهاك والتعب ، والكحة الجافة ، وارتفاع قوي في درجة الحرارة ، لافتاً إلى أن الاختلاف بين أعراض الانفلونزا و الكورونا بسيط جداً ، ولا يمكن الفصل بينهما بشكل قاطع سوى بإجراء فحص الـ«pcr» .

ودعا الحجيلان كبار السن وذوي الأمراض المزمنة مثل القلب والسكري ، والنساء اللاتي يخططن للحمل خلال الفترة المقبلة ، إلى تلقي تطعيمات الشتاء الموسمية مثل تطعيم الإنفلونزا ، واستكمال تطعيمات كوفيد-19 ، وذلك للوقاية من الأمراض الفيروسية وتخفيف حدة الأعراض حال حدوث الإصابة .

واختتم بالتاكيد على ضرورة اتباع الإرشادات الصحية بشأن سُبل الوقاية الخاصة بموسم الأمراض الفيروسية وما يصاحبها من زيادة ظهور بعض الأعراض التنفسية ، مؤكداً أنه يجوز للموظف المصاب بالانفلونزا أخذ إجازة مرضية لمدة أسبوع وفقاً لقانون وزارة الصحة، وذلك لتجنب انتقال العدوى بشكل أكبر .