فائض الكويت التجاري مع اليابان يحقق ارتفاعاً بنسبة 3.4 في المئة

(كونا) – أظهرت بيانات حكومية يابانية الخميس، أن الفائض التجاري لدولة الكويت مع اليابان حقق في سبتمبر الماضي ارتفاعاً للشهر الـ18 على التوالي بنسبة 3.4 مقارنة بالعام الماضي، ليصل الى 66.9 مليار ين (446 مليون دولار) وذلك بفضل ارتفاع فواتير التصدير.

وذكرت البيانات التي اوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير اولي ان الصادرات اليابانية للكويت ارتفعت بنسبة 20.1 في المئة على اساس سنوي لتصل الى 89.7 مليار ين (598 مليون دولار أميركي) في ارتفاع للشهر الـ18 على التوالي، فيما ارتفعت واردات اليابان من الكويت بنسبة 128.2 في المئة لتصل الى 22.8 مليار ين (152 مليون دولار أميركي) بزيادة للشهر الخامس على التوالي.

وأشارت الى ان الفائض التجاري للشرق الاوسط مع اليابان ارتفع الشهر الماضي بنسبة 92.9 في المئة ليصل الى 1.3 تريليون ين (8.5 مليارات دولار أميركي) بفضل نمو الصادرات المتجهة الى اليابان من المنطقة بنسبة 93.8 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

ولفتت الى ان شحنات النفط والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الاخرى التي شكلت 95.6 في المئة من اجمالي فواتير تصدير المنطقة الى اليابان قفزت بنسبة 94.7 في المئة.

وأوضحت ان واردات المنطقة الإجمالية من اليابان نمت بنسبة 98.4 في المئة بفضل زيادة الطلب على السيارات والالات والسلع المصنعة.

وذكرت ان اليابان سجلت في الشهر الماضي عجزا تجاريا عالميا للشهر الـ14 على التوالي بقيمة 2.1 تريليون ين (14 مليار دولار أميركي) في ضوء استمرار زيادة اسعار الطاقة وضعف العملة المحلية وانعكاساته على ارتفاع فواتير الواردات.

وبينت ان الصين ظلت اكبر شريك تجاري لليابان تلتها الولايات المتحدة.