ماليزيا تجري انتخابات عامة في 19 نوفمبر القادم

قالت لجنة الانتخابات الماليزية اليوم الخميس، إن ماليزيا ستجري انتخابات عامة في 19 نوفمبر، في منافسة يأمل الحزب الحاكم الذي تلاحقه فضائح فساد في تعزيز قبضته على السلطة.

وحل رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب البرلمان يوم 10 أكتوبر، ودعا لإجراء انتخابات مبكرة قائلا إن الانتخابات ستنهي سنوات من عدم الاستقرار السياسي.

وقال رئيس اللجنة عبد الغني صالح في مؤتمر صحفي، إنه سيتعين على المرشحين تقديم ترشيحهم لنواب البرلمان في الخامس من نوفمبر.

تأتي الانتخابات في وقت أبكر من الموعد النهائي في سبتمبر 2023، وخلال موسم الرياح الموسمية السنوي الذي تسبب بالفعل في حدوث فيضانات في جميع أنحاء ماليزيا ومن المتوقع أن يؤثر على إقبال الناخبين.

ويحق لنحو 21 مليون ماليزي التصويت هذا العام لانتخاب نواب في المجلس المؤلف من 222 مقعدا.

والحزب أو الائتلاف الذي يفوز بأغلبية بسيطة، 112 مقعدا، سيشكل الحكومة المقبلة.