مصر تطالب بالوقف الفورى للاعتداءات والعنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة

(كونا) – طالبت مصر اليوم الخميس ب “الوقف الفوري للحلقة المفرغة للعنف والاعتداءات والاستفزازات القائمة في الاراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية للمدنيين الذين تتعرض حياتهم ومقدراتهم للمخاطر يوما بعد يوم”.

وحثت وزارة الخارجية المصرية في بيان “القوى الدولية الكبرى وشركاء ورعاة عملية السلام التاريخيين على تحمل مسؤولية وقف العنف والتحرك العاجل لتهدئة الوضع من اجل تشجيع الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني لاستئناف عملية السلام”.

وأوضح البيان أن “مصر تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدد من مدن الضفة الغربية وفي محيط المسجد الأقصى على مدار الأيام الماضية”.

واشار في هذا السياق الى “ما تشهده الاراضي الفلسطينية المحتلة من اعتداءات واستفزازات اسرائيلية متواصلة وتصعيد خطير فى حدة ووتيرة العنف”.