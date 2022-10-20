وزير الإعلام يشكِّل لجنة برئاسته لتنفيذ ما جاء في الخطاب السامي

(كونا) – أعلنت وزارة الإعلام عن البدء بوضع تصور إعلامي شامل لعقد الندوات الإعلامية والمنتديات الشعبية لاستعراض القضايا والمشاريع والقرارات التي تهم المواطنين وذلك من خلال تشكيل لجنة برئاسة وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري.

وقالت المتحدث الرسمي باسم الوزارة أنوار مراد لـ«كونا»، اليوم الخميس، إنه في إطار ترجمة الوزارة لما جاء في الخطاب السامي الذي ألقاه سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله في افتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الـ17 لمجلس الامة والذي مثل وثيقة عهد جديد بما احتواه من مضامين شاملة ورؤى ثاقبة ورسم معالم طريق الكويت نحو تنفيذ استراتيجيتها المستقبلية وتنفيذا لتوجيهات وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري تم تشكيل اللجنة لتنفيذ عدد من الأهداف منها توحيد الخطاب الإعلامي للقطاعات البرامجية والإشراف على وضع الخطط البرامجية من قبل القطاعات المعنية بما ينسجم مع السياسات العامة للدولة وضمان رفع مستوى الأداء الإعلامي والعمل على تسويق الخطاب الإعلامي عبر مختلف وسائل الإعلام.

وأكدت مراد أن أهداف اللجنة جاءت في مجملها متناغمة مع استراتيجية الوزارة في ضرورة تطوير الجهاز الإعلامي الحكومي لتمكينه من ممارسة دوره في أن يصبح مصدرا اساسيا للمعرفة ومنظما للخدمات ومحفزا للريادة والتميز

وأوضحت أن اللجنة تسعى إلى ترسيخ أسس استراتيجية الوزارة التي التزمت بقيم ثابتة بالانتماء لمبادئ الدستور الكويتي والحفاظ على الهوية والموضوعية في نقل الحقيقة كما هي من خلال اتباع نهج الحرية في التعبير عن الرأي والرأي الآخر.