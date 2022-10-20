وزير الدفاع لكبار قادة الجيش: وضع مصلحة الوطن فوق كل مصلحة

• ترجمة التوجيهات السامية لقيادتنا الحكيمة في ظل العهد الجديد

• تطبيق القانون على الجميع دون تفرقة والمحافظة على المال العام

• تسريع وتيرة العمل والإنجاز وتوفير بيئة العمل الملائمة لمنتسبي الوزارة

عبر وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي العبدالله الصباح عن خالص شكره وعظيم امتنانه لمقام صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو نائب الأمير وولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم، على ما منحوه إياه من ثقة غالية هي محل فخر واعتزازٍ وتقدير، سائلاً الله عز وجل أن يعينه على حمل هذه الأمانة والمسؤولية، والقيامِ بأداء واجباتها والعمل بموجب أحكامها.

جاء ذلك خلال الكلمة التي وجهها معاليه لدى استقباله بمقر وزارة الدفاع صباح اليوم كبار قادة الجيش الكويتي والهيئة الإدارية والمالية بالوزارة بحضور سعادة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح ووكيل وزارة الدفاع بالندب الشيخ فهد جابر العلي الصباح، وذلك بمناسبة نيله لثقة القيادة السياسية وتوليه لمهام منصبه الوزاري.

وقد أعرب الشيخ عبدالله العلي عن شكره وتقديره للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، على ما قام به من جهود كبيرة وعمل متواصل إبان توليه لمهام منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، والتي كان لها الأثر الكبير في دعم قدرات وإمكانيات الوزارة، وإبراز مستوى وكفاءة منتسبها، متمنياً له النجاح والتوفيق والسداد في مختلف المهام والمسؤوليات التي تسند إليه .

كما أكد على أن ترجمة التوجيهات السامية لقيادتنا الحكيمة في ظل العهد الجديد، تأتي من خلال مواصلة العمل المخلص الدؤوب ووضع مصلحة الوطن فوق كل مصلحة، وتطبيق القانون على الجميع دون تفرقة والمحافظة على المال العام وصون حرمته عن أي تجاوزات، مضيفاً بأننا اليوم أمام تحديات كبيرة، ومهام جسيمة، تتطلب من الجميع تقديم كافة التسهيلات وتذليل مختلف العقبات لتنفيذ خطط وبرامج العمل المعتمدة بنجاح.

وأوضح بأن تطوير قدرات وإمكانيات قواتنا المسلحة، هي محل اهتمامٍ ومتابعةٍ كريمةٍ، من قبل القيادة السياسية، وعليه فإنه من الواجب علينا جميعاً مد جسور التعاون والتنسيق المتبادل مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة بهدف تسريع وتيرة العمل والإنجاز، بالاضافة إلى ضرورة توفير بيئة العمل الملائمة لمنتسبي الوزارة، مؤكداً حرصه على تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للجميع، للوصول إلى المستويات المرجوة من الكفاءة والتميز في العمل والأداء.

وفي ختام اللقاء عبر وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي الصباح عن تقديره وثقته بالجهود التي يبذلها سعادة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح، وسعادة وكيل وزارة الدفاع بالندب الشيخ فهد جابر العلي الصباح، وجميع قيادات ومنتسبي وزارة الدفاع من عسكريين ومدنيين، وما يظهرونه من جدية وإخلاص في تنفيذ مختلف المهام والواجبات، وهو الأمر الذي يشعره بالفخر والاعتزاز بالانتماء لهذه المؤسسة العسكرية العريقة، متطلعاً إلى تحقيق المزيد من الانجازات والمكتسبات للوزارة، والمضي قدماً في طريق الإصلاح والتطوير والتحديث لقواتنا المسلحة، داعياً الجميع إلى وضع مخافة الله عز وجل نصب أعينهم وثقة القيادة السياسية بهم لخدمة الكويت والمحافظة على أمنها واستقرارها، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على الجميع نعمة الأمن والأمان والرخاء، وأن يوفقهم للعمل لما فيه خير ورفعة وازدهار بلدنا الحبيب.