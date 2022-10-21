أزمة الموصلات تتواصل.. «تويوتا» ستوقف العمل بعدد من مصانعها في اليابان

حذرت شركة تويوتا اليابانية من أنها لا تتوقع الوصول إلى عدد السيارات التي تستهدف تجميعها خلال العام المالي، في ظل استمرار تأثير أزمة نقص أشباه الموصلات وخامات أخرى على إنتاج الشركة ومنافسيها على مستوى العالم.

وذكرت “تويوتا” في بيان أنها ستنتج 800 ألف سيارة في نوفمبر، وستوقف العمل في عدد من مصانعها في اليابان بسبب أزمة توريد الخامات، وأضافت أن من بين هذا العدد الإجمالي، سيتم تصدير 550 ألف سيارة، وطرح الباقي في السوق المحلية بحسب “بلومبيرغ”.

وتواجه صناعة السيارات في العالم سلسلة من الصعوبات، من بينها ارتفاع أسعار الخامات ومشكلات في اللوجستيات واضطراب سلاسل التوريد ونقص المواد الخام بسبب انتشار جائحة كورونا.

وجاء في بيان “تويوتا” أنه “ما زال من الصعب النظر إلى الأمام بسبب تأثير أزمة أشباه الموصلات وعوامل أخرى”، مضيفا: “سنستمر في فحص مشكلة توريد قطع الغيار عن كثب، وسنعمل مع الأطراف المعنية لدراسة جميع الإجراءات الممكنة”.

وتراجع سهم تويوتا 0.8 في المائة اليوم في بورصة طوكيو، قبل طرح البيان بشأن معدلات الإنتاج في الشركة، وكان السهم قد انخفض 5.6 في المائة خلال 2022.