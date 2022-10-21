أسعار الذهب تنخفض وتتجه لتسجيل الخسارة الأسبوعية الثانية على التوالي

انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة وفي طريقها لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، حيث يواصل الدولار الارتفاع بدعم من توقعات رفع الفائدة الأمريكية.

وأكدت “ليزا كوك” عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي أثناء حلقة نقاشية في ساوث كارولينا على الحاجة إلى الاستمرار في رفع الفائدة، مشيرة إلى أن معدل التضخم لا يزال مرتفعًا بشكل غير مقبول.

على جانب آخر، حذر بنك “باركليز” في مذكرة بحثية، من أن مواصلة الاحتياطي الفيدرالي لتقليص ميزانيته العمومية بنفس الوتيرة الحالية، سيؤدي إلى هبوط احتياطيات البنك بحلول نهاية عام 2023 إلى مستويات قد تُعيق سيطرته على أسعار الفائدة.

وبحسب “بلومبرج”، ارتفعت التدفقات الخارجة من الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب بمقدار 12.5 طن يوم الأربعاء، وهو أكبر انخفاض في يوم واحد منذ مارس 2021، ما يمثل إشارة هبوطية للمعدن الثمين.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.46% إلى 1629.20 دولار للأوقية، في تمام الساعة 10:45 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما هبط سعر التسليم الفوري بنسبة 0.27% إلى 1623.83 دولار للأوقية، مسجلًا انخفاض بنسبة 1.27% خلال هذا الأسبوع حتى الآن.

وانخفضت أيضًا العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر 1.33% إلى 18.44 دولار للأوقية، كذلك تراجع سعر البلاتين للتسليم الفوري 0.56% إلى 908.83 دولار، وهبط سعر البلاديوم 0.61% إلى 2045.11 دولار.

واستقر مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – عند 112.92 نقطة.