دوليات

أميركا: تطبيع حماس مع سوريا يضر بمصالح الشعب الفلسطيني

منذ 3 ساعات
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حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس من أي تطبيع للعلاقات مع رئيس النظام السوري، معتبرا أنّ مصالحته مع حركة حماس تُظهر عزلته دولياً وإقليمياً.
وأضاف بالقول: نحذرُ من أي تطبيع للعلاقات مع رئيسِ النظامِ السوري بشار الأسد.. تواصل دمشق مع هذه المنظمة الإرهابية يؤكدُ لنا عزلتَهُ. إنّ هذا يضرُّ بمصالحِ الشعب الفلسطيني ويقوّضُ الجهودَ العالمية لمكافحة الإرهاب في المنطقة وخارجها.
نيد برايس شدد بالقول: سنواصُلُ رفضَ أي دعمٍ لإعادةِ تأهيلِ نظامِ الأسد، لا سيما من المنظماتِ المصنفة إرهابية كحركة حماس.. وهذا مثالٌ آخر على رفضِ نظامِ الأسدِ المتهورِ لجهودِ المجتمعِ الدولي للتوصلِ إلى حلٍّ سلمي للصراعِ وفقاً لقرارِ مجلسِ الأمنِ الدولي رقم 2245.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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