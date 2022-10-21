«الأغذية العالمي»: تزايد غير مسبوق.. للمعتمدين على المساعدات الإنسانية في لبنان 

(كونا) – أعلن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة اليوم الجمعة عن تزايد غير مسبوق لأعداد الذين يعتمدون على المساعدات الانسانية في لبنان مع تضاعف أسعار السلع الأساسية نحو 17 مرة.

وقال البرنامج في بيان إنه يواصل توسيع نطاق مساعداته في لبنان في وقت تعاني فيه البلاد إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم مشيرا إلى حاجة أكثر من نصف السكان في لبنان حاليا للمساعدات الغذائية والاحتياجات الأساسية الأخرى.

وأشار البيان إلى أن التراجع الحاد في العملة المحلية عرض القوة الشرائية للمواطنين للشلل التام مع هبوط الليرة اللبنانية إلى مستوى قياسي جديد كل يوم ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتي تضاعفت أسعار أقل سلة تحتوي على مجموعة أغذية اساسية تكفي أسرة واحدة شهريا بنحو 17 مرة منذ اكتوبر 2019.

وأضاف أن الغذاء أصبح يمثل حاليا مصدر قلق بالغ بالنسبة لكثير من السكان إذ أظهر تقرير البرنامج حول الأمن الغذائي وتحليل مواطن الضعف أن الأسر اللبنانية تجد صعوبة متزايدة في تحمل تكاليف توفير الأطعمة المغذية.

وأوضح أن هذا الوضع دفع الأسر اللبنانية إلى اللجوء إلى استراتيجيات تكيف ضارة مثل تقليل الإنفاق على الرعاية الصحية او التعليم أو إخراج الأطفال من المدارس وإلى تغيير أنظمتها الغذائية حيث أصبحت تستهلك كميات أقل من منتجات الألبان والبروتينات الحيوانية والفواكه والخضراوات متوقعا أن يضيف الشتاء المقبل مصاعب جديدة مثل زيادة تكاليف الوقود والكهرباء.