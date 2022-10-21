البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف حصار الاحتلال لنابلس

(كونا) – طالب البرلمان العربي اليوم الجمعة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنهاء الحصار “الجائر” الذي تقوم به قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد محافظة نابلس الفلسطينية والمتواصل منذ أكثر من عشرة أيام.

وأكد البرلمان في بيان أن هذا “الحصار يمثل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية” وانه أدى الى تدهور حاد في الأوضاع الاقتصادية بالمحافظة فضلا عن المعاناة اليومية للقاطنين بها وحرمانهم من ممارسة أمورهم الحياتية الطبيعية.

وشدد البيان على أن ما تعيشه نابلس من أوضاع مأساوية بسبب هذا الحصار يستدعي وقفة فورية وحاسمة من قبل المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والسياسية لوقف هذه الانتهاكات.

ودعا مجلس حقوق الانسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان والمؤسسات المعنية بحقوق الانسان إلى وقف هذه الممارسات غير الانسانية.

وأكد دعمه لمبادرة “حاصر حصارك” التي أطلقتها جامعة النجاح في نابلس الصامدة ودعمه لكافة المبادرات التي تهدف الى فك هذا الحصار “الجائر” ومساعدة أبناء المحافظة على ممارسة حياتهم وحصولهم على أبسط الخدمات الأساسية التي تدهورت.

وشدد على أن هذا الحصار يأتي امتدادا للانتهاكات التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال في كافة المدن الفلسطينية المحتلة وخاصة سياستها الرامية الى تهويد مدينة القدس المحتلة واقتحامها المستمر للمسجد الأقصى وما تقوم به من جرائم بحق أهل القدس.