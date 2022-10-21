اقتصاد

السعودية والصين تؤكدان التعاون للمحافظة على استقرار سوق النفط

منذ 4 ساعات
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(كونا) – أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ومسؤول الطاقة الوطنية الصيني جانغ جيان هوا استعدادهما للتعاون في المحافظة على استقرار سوق البترول العالمية واستمرارهما في التواصل الفعال وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات المستقبلية.

وقالت وكالة الانباء السعودية (واس) اليوم الجمعة ان الجانبين أكدا أيضا خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي حرصهما على العمل على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الطاقة وأهمية أن تتبادل الصين والمملكة باعتبارهما من أهم الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة عالميا الآراء باستمرار.

وشددا على أهمية إمدادات البترول الموثوقة على المدى الطويل في جلب الاستقرار لسوق البترول التي تواجه حالات عدم يقين عديدة نتيجة للظروف الدولية المعقدة والمتغيرة منوهين بأن المملكة تظل الشريك والمصدر الأكثر موثوقية لإمدادات البترول الخام للصين.

وناقش الجانبان التعاون والاستثمار المشترك في دول مبادرة الحزام والطريق الصينية وكذلك الاستثمار في مجمعات التكرير والبتروكيميائيات المتكاملة في كلا البلدين وتعزيز التعاون في سلاسل إمدادات قطاع الطاقة عن طريق إنشاء مركز إقليمي للمصانع الصينية للاستفادة من موقع المملكة المميز بين ثلاث قارات.

واتفق الجانبان على التعاون في إطار اتفاقية التعاون الثنائي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين الحكومتين الصينية والسعودية مؤكدين أهمية التعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة وكذلك التعاون في مجال الهيدروجين النظيف عن طريق الأبحاث والتطوير. 

منذ 4 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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