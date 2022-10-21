الهند تختبر بنجاح صاروخاً باليستياً  محلي الصنع

(كونا) – اختبرت الهند اليوم الجمعة بنجاح اليوم الجمعة إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى محلي الصنع قادر على ضرب أهداف على بعد يتراوح بين ألف وألفي كيلومتر.

ونقلت وكالة «برس ترست أوف إنديا» الهندية للأنباء عن مسؤولين في منظمة البحوث الدفاعية والتنمية الهندية القول إنه تم إطلاق الصاروخ من طراز «أغني برايم» الذي تم تطويره محليا من ساحل أوديشا شرقي البلاد.

وأوضحت الوكالة أن اختبار الصاروخ تم من منصة إطلاق متحركة من جزيرة عبد الكلام في ولاية أوديشا شرقي البلاد.

وأشارت إلى أن الصاروخ حقق جميع أهداف المهمة بمستوى عال من الدقة حيث رصدته الرادارات والمحطات والسفن المتمركزة على طول الساحل الشرقي.

وتخوض الهند منذ سنوات في سباق تسلح مع الصين وباكستان المجاورتين من خلال تطوير صواريخ اعتراضية واختبارها مرات عدة.