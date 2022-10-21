الين الياباني يتراجع إلى أدنى مستوى له أمام الدولار في 32 عاماً

(كونا) – تراجع الين الياباني الجمعة إلى أدنى مستوى له أمام الدولار الأمريكي في 32 عاما في ظل تكهنات باتساع الفجوة بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واليابان.

وشهدت تداولات (طوكيو) بعد ظهر اليوم انخفاض قيمة العملة اليابانية لتبلغ 89ر150 ين مقابل الدولار الواحد لتسجل بذلك أقل مستوياتها منذ أغسطس 1990.

وجاء ذلك في وقت تزداد فيه التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) سيستمر في سياساته بشأن رفع أسعار الفائدة في حين يخطط بنك اليابان المركزي للحفاظ على تطبيق سياساته بشأن أسعار الفائدة المنخفضة وهو ما يدفع المستثمرين إلى شراء الدولار وبيع الين.