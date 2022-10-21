اقتصاد

الين الياباني يتراجع إلى أدنى مستوى له أمام الدولار في 32 عاماً

منذ 4 ساعات
0 3 أقل من دقيقة

(كونا) – تراجع الين الياباني الجمعة إلى أدنى مستوى له أمام الدولار الأمريكي في 32 عاما في ظل تكهنات باتساع الفجوة بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واليابان.

وشهدت تداولات (طوكيو) بعد ظهر اليوم انخفاض قيمة العملة اليابانية لتبلغ 89ر150 ين مقابل الدولار الواحد لتسجل بذلك أقل مستوياتها منذ أغسطس 1990.

وجاء ذلك في وقت تزداد فيه التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) سيستمر في سياساته بشأن رفع أسعار الفائدة في حين يخطط بنك اليابان المركزي للحفاظ على تطبيق سياساته بشأن أسعار الفائدة المنخفضة وهو ما يدفع المستثمرين إلى شراء الدولار وبيع الين. 

منذ 4 ساعات
0 3 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

الدولار الأميركي يستقر أمام الدينار.. واليورو يرتفع

منذ أسبوع واحد

إيطاليا: مؤشر أسعار المستهلكين يرتفع في سبتمبر الجاري

منذ 3 أسابيع

«ستاندرد آند بورز»: اقتصاد السعودية سيحقق أعلى وتيرة نمو منذ 2012

سبتمبر 19, 2022

«النفط الكويتي» ينخفض 2.45 دولار ليبلغ 93.43 دولاراً للبرميل

منذ 3 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى