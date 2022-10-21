باكستان.. منع عمران خان من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات

(رويترز) – أدانت مفوضية الانتخابات الباكستانية، الجمعة، رئيس الوزراء السابق عمران خان، بارتكاب “ممارسات فاسدة”.

ومنعت المفوضية رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان من الترشح لأي منصب سياسي لمدة خمس سنوات، حسبما أعلن محاميه، بعد أن قضت لجنة الانتخابات في البلاد بأنه ضلل مسؤولين بشأن هدايا تلقاها أثناء تواجده في السلطة.

وأضاف تشوردي: “سنتحدى هذا القرار من قبل لجنة الانتخابات في المحكمة العليا. نرفض هذا القرار من قبل مفوضية الانتخابات”، وفق ما أوردته وكالة “رويترز”.

ويواجه حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق “حركة الإنصاف الباكستانية”، اتهامات بتلقي أموال من دول أجنبية بشكل غير قانوني.

وكان حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، فاز قبل أيام، بأغلبية المقاعد في انتخابات فرعية نُظمت، الأحد، في تطوّر عزّز زخم حملته لمطالبة الحكومة بإجراء انتخابات عامة مبكرة.