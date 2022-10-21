بايدن: العجز في أميركا تراجع 1.4 تريليون دولار.. في 2022

(كونا) – قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة إن العجز في الولايات المتحدة تراجع بمقدار 1.4 تريليون دولار في عام 2022 مؤكدا أن ذلك أكبر انخفاض سنوي في التاريخ الأمريكي وأكبر تراجع في العجز الفيدرالي على الإطلاق.

وقال بايدن في كلمة حول تقليص العجز التاريخي الذي تحققه خطته الاقتصادية إن الانخفاض الأخير في العجز جاء في أعقاب انخفاض العجز بمقدار 350 مليار دولار العام الماضي بالإشارة إلى أن وتيرة انخفاض العجز ثابتة وغير متأرجحة.

وأضاف «لأننا سنضمن أن تدفع أكبر الشركات نصيبها العادل من الضرائب ونقوم بمحاصرة المحتالين على مصلحة الضرائب من أصحاب المليارات ونمنح ميديكير القدرة على التفاوض بشأن أسعار الأدوية سنخفض بسبب ذلك العجز 250 مليار دولار أخرى على مدى السنوات العشر القادمة.

وأكد أنه ترشح لمنصب الرئيس لإعادة بناء العمود الفقري للطبقة الوسطى في هذا البلد ولبناء اقتصاد من الأسفل إلى الأعلى ومن المنتصف وللتأكد من أن الاقتصاد أقوى مما كان عليه قبل الجائحة، بالإشارة إلى فيروس كورونا.