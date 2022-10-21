بيني موردنت تعلن ترشحها لرئاسة الوزراء البريطاني

(كونا) – أعلنت زعيمة الأغلبية المحافظة في مجلس العموم البريطاني بيني موردنت اليوم الجمعة ترشحها لرئاسة الوزراء خلفا لليز تراس التي استقالت من منصبها أمس الخميس.

وقالت موردنت في رسالة قصيرة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إنها تلقت تأييدا كبيرا من عدد من زملائها النواب الذين يرغبون في وقف الخلافات داخل حزب المحافظين والانطلاق نحو بداية جديدة.

وأكدت أنها قررت بناء على ذلك إعلان ترشحها لإنتخابات زعامة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء من أجل توحيد البلد وتنفيذ الوعود السياسية والفوز بالانتخابات التشريعية المقبلة.

وشغلت موردنت عدة مناصب وزارية من ضمنها وزيرة دولة للقوات المسلحة في عهد رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون ووزيرة الدفاع في حكومة خلفيته تيريزا ماي.