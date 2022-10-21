تفاعلاً مع تقرير «».. وزير الداخلية يأمر بتشكيل فرق أمنية لمكافحة الدعارة

• الشيخ طلال الخالد تواصل مع «» وطلب معلومات عن الشقق المشبوهة

• شدد على تطبيق القانون بحزم.. والعقوبات تصل إلى السجن والإبعاد بحق المتورطين

() – في تجاوب سريع من وزارة الداخلية مع تقرير شبكة «» الإعلامية حول شقق الإيجار اليومي في الكويت، وما يصاحبها من أعمال منافية للآداب، أمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بتشكيل فرق من رجال المباحث لمكافحة الدعارة والظواهر السلبية في شقق الإيجار اليومي وعمل مداهمات عليها ورصد أي أعمال منافية للآداب.

وتواصل وزير الداخلية شخصياً مع شبكة «»، وطلب تزويده بكافة المعلومات حول الشقق المشبوهة، والأعمال المنافية للآداب التي تتم بداخلها، وذلك في ضوء التقرير الذي أعده الزميل ناصر العجمي وتم عرضه مساء أمس ولاقى انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي عن موضوع شقق الإيجار اليومي المشبوهة.

‏رابط تقرير عن شقق الإيجار اليومي

وأمر الوزير الخالد بتنظيم عمل هذه الشقق وفقاً للقانون وتطبيق القانون على المتورطين بالشقق المشبوهة بكل حزم، وعدم التهاون مع الخارجين عن القانون، وتطبيق عقوبات قد تصل إلى السجن والإبعاد عن البلاد بحق المتورطين في تلك الأعمال المشبوهة والمخالفة للقانون.